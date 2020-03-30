Авиакомпании привлекли кредиты на 17 млрд долларов

С начала марта авиакомпании по всему миру получили кредиты на общую сумму более 17 млрд долларов США, подсчитали эксперты Bloomberg.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", авиакомпаниям пришлось привлечь финансирование, чтобы укрепить свое положение на фоне эпидемии коронавируса, приведшей к почти полной остановке авиасообщения.

Больше всего кредитов, по данным Bloomberg, получили американские компании — 12,5 млрд долларов США. В целом лидером по объему привлеченных средств стала американская Delta Air Lines, получившая займы на 5,6 млрд долларов США, далее следуют сингапурская Singapore Airlines (2,8 млрд долларов США) и американская United Airlines (2,5 млрд долларов США). Авиакомпании обратились за новыми кредитами или использовали уже существующие кредитные линии, к которым они раньше не прибегали.

Как отмечает Bloomberg, еще 11 авиакомпаний, среди которых British Airways и Etihad Airways, обеспечили себе возобновляемые кредитные линии на общую сумму около 8 млрд долларов США, которые они пока, вероятно, не использовали. Некоторые авиакомпании, в том числе Lufthansa и Virgin Atlantic, обратились за государственной помощью — по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, мировой авиаиндустрии в нынешних условиях может понадобиться государственная поддержка до 150–200 млрд долларов США.