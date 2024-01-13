Аудиторы, финансисты и оценщики Азербайджана поддержали кандидатуру Ильхама Алиева на выборах

Участники форума на тему "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эпохи" приняли заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Участники форума на тему "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эпохи" приняли заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Как передает Report, на организованном сегодня в Баку форуме были представлены ассоциации, специализирующиеся в сфере аудита, финансового менеджмента, оценки.

"Мы, как участники данного форума, заявляем, что продолжим всеми силами работать во имя прогресса Азербайджанской Республики.

Мы полностью поддерживаем политику президента Ильхама Алиева, который стремится превратить Азербайджан в развитое государство! Ильхам Алиев – победоносный лидер народа-победителя! Эта политика должна продолжаться. Это наше общее желание, твердая и единая позиция, как и у каждого азербайджанца", - говорится в заявлении.