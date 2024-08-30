О нас

Аудиторский рынок страны вырос на 20%

Аудиторский рынок страны вырос на 20% В 2023 году аудиторские организации и независимые аудиторы в Азербайджане заключили 7 232 договора на сумму 133,2 млн манатов, что на 20% и 7,1% больше, чем в 2022 году, соответственно.
Финансы
30 августа 2024 г. 14:58
Аудиторский рынок страны вырос на 20%

В 2023 году аудиторские организации и независимые аудиторы в Азербайджане заключили 7 232 договора на сумму 133,2 млн манатов, что на 20% и 7,1% больше, чем в 2022 году, соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату аудиторов.

Так, в прошлом году средняя стоимость 1 контракта на аудиторском рынке составила 18,4 тыс. манатов, что на 11,85% больше, чем в предыдущем году.

В 2023 году исполнено 6 397 контрактов на сумму 95,7 млн манатов, что на 32,2% и 19,8% больше, чем в 2022 году соответственно.

Так, средняя стоимость 1 контракта, заключенного на аудиторском рынке, в прошлом году составила 15 тыс. манатов, что на 10,4% больше, чем в предыдущем году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ölkənin audit bazarı 20 % böyüyüb

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi