Аудиторский рынок страны вырос на 20%

В 2023 году аудиторские организации и независимые аудиторы в Азербайджане заключили 7 232 договора на сумму 133,2 млн манатов, что на 20% и 7,1% больше, чем в 2022 году, соответственно.

В 2023 году аудиторские организации и независимые аудиторы в Азербайджане заключили 7 232 договора на сумму 133,2 млн манатов, что на 20% и 7,1% больше, чем в 2022 году, соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату аудиторов.

Так, в прошлом году средняя стоимость 1 контракта на аудиторском рынке составила 18,4 тыс. манатов, что на 11,85% больше, чем в предыдущем году.

В 2023 году исполнено 6 397 контрактов на сумму 95,7 млн манатов, что на 32,2% и 19,8% больше, чем в 2022 году соответственно.

Так, средняя стоимость 1 контракта, заключенного на аудиторском рынке, в прошлом году составила 15 тыс. манатов, что на 10,4% больше, чем в предыдущем году.