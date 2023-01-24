Аудиовизуальный совет заработал от выданных в прошлом году лицензий 42 тыс. манатов

В 2022 году на счет Аудиовизуального совета поступило 41 500 манатов внебюджетных средств, заработанных от выданных лицензий.

В 2022 году на счет Аудиовизуального совета поступило 41 500 манатов внебюджетных средств, заработанных от выданных лицензий.

Как передает Report со ссылкой на структуру, средства были перечислены в госбюджет.

В прошлом году Совету из госбюджета было выделено 2 042 383,5 манатов, из которых 1 979 785 манатов - на основные расходы, 598,5 манатов - обязательное страхование транспортных средств, 62 000 манатов – проведение мероприятий международного уровня. 51 664,64 манатов не были израсходованы и возвращены в бюджет.