О нас

Аудиовизуальный совет заработал от выданных в прошлом году лицензий 42 тыс. манатов

Аудиовизуальный совет заработал от выданных в прошлом году лицензий 42 тыс. манатов В 2022 году на счет Аудиовизуального совета поступило 41 500 манатов внебюджетных средств, заработанных от выданных лицензий.
Финансы
24 января 2023 г. 16:17
Аудиовизуальный совет заработал от выданных в прошлом году лицензий 42 тыс. манатов

В 2022 году на счет Аудиовизуального совета поступило 41 500 манатов внебюджетных средств, заработанных от выданных лицензий.

Как передает Report со ссылкой на структуру, средства были перечислены в госбюджет.

В прошлом году Совету из госбюджета было выделено 2 042 383,5 манатов, из которых 1 979 785 манатов - на основные расходы, 598,5 манатов - обязательное страхование транспортных средств, 62 000 манатов – проведение мероприятий международного уровня. 51 664,64 манатов не были израсходованы и возвращены в бюджет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Audiovizual Şura ötən il verdiyi lisenziyalardan 42 min manat pul qazanıb

Самое читаемое

Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК
18 января 2023 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi