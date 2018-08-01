АтаБанк запустил новый канал коммуникации

Баку. 1 августа REPORT.AZ/ ОАО "АтаБанк", заботясь об удобстве клиентов, представил новый канал коммуникации через WhatsApp. Пользователи WhatsApp могут напрямую обращаться в Банк и получать ответы на свои вопросы. Для этого надо написать по номеру 050 99 99 136, подключенному к WhatsApp ОАО "АтаБанк".

В наше время все ценят свое время и поэтому стараются пользоваться самыми удобными и легкими путями коммуникаций. Именно поэтому ОАО "АтаБанк" предлагает для своих клиентов разные виды онлайн-коммуникаций.

В настоящее время клиенты могут обращаться в банк как через социальные сети, так и через новый канал связи через Whatsapp. Сотрудники банка готовы помочь клиентам в решении их запросов в самое короткое время независимо от канала обращения.

Подробнее о продуктах и услугах Банка можно узнать, позвонив по номеру 136, и на интернет-странице банка www.atabank.com.