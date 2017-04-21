Atabank увеличивает уставный капитал

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Atabank в скором времени увеличит капитал на 20 млн манатов или 40% - до 70 млн манатов. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции, посвященной слиянию Atabank и Caspian Development Bank, исполнительный директор ООО Synergy Group, в который входят банки, Исмаил Сулейманов.

По его словам, в капитал инвестировано 10 млн манатов, а остальные 10 млн будут внесены в уставный фонд банка в ближайшее время.

“Кроме того, принимая во внимание необходимость укрепления позиции капитала банков, повышения эффективности и глубины финансового посредничества и создания нового банка с высокой ликвидностью, принято решение о присоединении Caspian Development Bank к Atabank”, - сказал он.

И. Сулейманов подчеркнул, что реорганизованный в рамках самых высоких стандартов корпоративного управления Atabank покажет новый уровень качества, а показатели финансовой устойчивости будут отвечать самым высоким критериям, установленным законодательством. В частности, он подчеркнул, что банк продолжит деятельность в рамках стратегии по защите интересов вкладчиков банков и инвесторов. После присоединения все права и обязательства CDB Bank перейдут Atabank.

Другим решением акционеров, в распоряжение банка в ближайшем будущем будет передано новое отдельное офисное здание в Хатаинском районе.