Atabank проводит традиционную новогоднюю кампанию

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В рамках кампании "Новый год с подарками" клиенты ОАО Atabank, размещающие застрахованные депозиты, получают шанс выбрать себе подарки.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, вкладчикам, вместе с депозитным договором вручается список подарков, и они выбирают их в зависимости от суммы вклада.

Среди подарков для вкладчиков можно отметить iPhone X, İsma Bike, пакеты для отдыха, спорта и лечения в отелях Excelsior Hotel, Chinar Hotel & SPA, Excelsior Hotel Shamkir, Qalaaltı Hotel & SPA.

В кампании могут участвовать только физические лица, она продлится до 29 декабря.

Напомним, что функционирующий с 1993 года ОАО Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам посредством 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики.