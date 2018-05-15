"АтаБанк" представляет новый кредитный продукт "Автокредит"

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/Теперь за очень короткое время и на выгодных условиях можно стать владельцем автомобиля своей мечты. Это предложение доступно во всех филиалах "АтаБанк".

Напоминаем, что у "АтаБанк" есть и другие выгодные кредитные продукты, как "Экспресс", "Классичесеский", "Ломбард" и "Овердрафт".

Функционирующий с 1993-го года ОАО "АтаБанк" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам посредством 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики.