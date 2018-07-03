АтаБанк предпринял очередной шаг в рамках проекта "Заранее подумаем о будущем"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В рамках проекта "Заранее подумаем о будущем", поддерживаемым ОАО "АтаБанк", ученики школы-интерната №11 были приглашены в филиал "Достлуг" Банка, расположенный по адресу пр. Азадлыг,124. На встрече сотрудники Департамента маркетинга и коммуникаций ОАО "АтаБанк" ознакомили учащихся с общим банковским делом и предоставили им подробную информацию о деятельности различных департаментов и отделов банка, а также об услугах, предоставляемых клиентам банка.

Директор департамента Орудж Ибрагимов встретился с учениками, ответил на их вопросы и рассказал о большой роли образования в жизни человека и о целях, которые может достичь каждый, постоянно работая над собой. Он рассказал о своей вере в то, что возможно через несколько лет они могут работать в одном банке с теми из подростков, кому интересна работа в банковской сфере. Орудж Ибрагимов особо подчеркнул, что АтаБанк всегда уделяет большое внимание социальным проектам и гордится поддержкой таких проектов.

Хотелось бы отметить, что в начале июля во время итогового мероприятия состоится показ короткометражного фильма, подготовленного совместно с учениками школы-интерната №11 интегрированного обучения.