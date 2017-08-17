AtaBank предлагает 15% скидки владельцам дебетовых и кредитных карт MasterCard

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ ОАО АtaBank и международная платежная система MasterCard приступили к новой, совместной рекламной акции. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, владельцы дебетовых и кредитных карт Mastercard или Maestro ОАО AtaBank смогут воспользоваться 15% скидками в магазинах Duty Free в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Для этого необходимо заранее сделать заказ на сайте MyDutyFree (www.mydutyfree.net) или с помощью приложения, который можно скачать из App Store/Play Store.

Для того чтобы воспользоваться скидками, необходимо заранее заказать продукцию на сайте MyDutyFree или с помощью приложения, скачанного из App Store/Play Store. При оформлении покупки ввести промокод Mastercard Baku в соответствующую ячейку. Оплату осуществить пластиковыми картами AtaBank MasterCard/Maestro в день отлета в специализированных кассах MyDutyFree в 1-м терминале Международного аэропорта Гейдар Алиев. Стоимость продукции должна быть полностью оплачена пластиковыми картами MasterCard/Maestro.

Кампания продлится до 31 декабря 2017 года.

Функционирующий с 1993-го года ОАО AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со 100%-ным местным капиталом. В настоящее время сеть банка состоит из 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.