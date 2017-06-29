AtaBank порадовал учеников детского дома

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ ОАО AtaBank реализовал очередное благотворительное мероприятие в рамках проектов по корпоративной социальной ответственности за 2017 год. Об этом сообщили Report из банка.

В преддверии праздника Рамазан банк организовал благотворительное мероприятие с викторинами и интересными конкурсами с участием певцов эстрады, аниматоров, фокусников и веселых клоунов для учеников дома-интерната № 3 в поселке Ахмедлы. Сотрудники банка и ученики детского дома вместе отметили Рамазан.

Зампред правления AtaBank Рауф Гусейнов отметил, что целью таких проектов, в соответствии с социальной политикой государства, является корпоративная социальная ответственность: “Они направлены на поддержание и заботу о слоях населения лишенных внимания и заботы. Дети являются нашим будущим и поэтому нам всем необходимо нести ответственность за их потребности и очень внимательно относиться к их надеждам!”.

Руководитель отдела коммуникаций и PR Орудж Ибрагимов отметил, что всегда поддерживающий социальные проекты Atabank и впредь будет продолжать свою социально ориентированную политику.

В конце мероприятия сотрудники банка снялись с детьми в совместных памятных фотографиях.

AtaBank, функционирующий с 1993 года, является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со 100%-ным местным капиталом. В настоящее время сеть банка состоит из 31 филиала и отделений в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.