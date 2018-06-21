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    АтаБанк поддержал проект "Заранее подумаем о будущем"

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ При поддержке министерства образования, по инициативе компаний Community.az и Green Line и при генеральном спонсорстве ОАО "АтаБанк" в рамках программы "Школьные сообщества" стартовал социальный проект "Заранее подумаем о будущем".

    Основные цели проекта - помощь подросткам в выборе профессии, организация эффективного досуга, устранение проблемы безработицы и поддержка карьерного роста.

    В рамках проекта будет проведен ряд мероприятий и презентаций для повышения уровня знаний и навыков для учеников IX класса 11-й школы-интерната интегрированного обучения. Эти мероприятия будут организованы в соответствии с талантами и способностями детей по таким специальностям как парикмахер, портной, автомеханик, флорист, фотограф и другие. Следует отметить, что в тренингах, проводимых командой профессиональных психологов Green Line, важная роль отводится темам профессионального отбора и общественной интеграции.

    Проект продлится 1 месяц и предоставит общую информацию по специальностям, практический опыт, экскурсии в рабочий процесс компаний.

    В конце проекта первоначальные знания, полученные по потенциальным профессиональным областям и навыкам саморазвития, будут способствовать реализации желаний и целей подростков.

    Первый заместитель председателя правления ОАО "АтаБанк" Этибар Бабашлы отметил: "АтаБанк всегда придавал большое значение социальным проектам. Наша цель присоединения к этому проекту, поддерживаемому министерством образования, заключается в том, чтобы помочь подросткам в школах-интернатах сделать первые шаги во взрослую жизнь. В рамках проекта планируется проведение разнообразных мероприятий. Мы и впредь будем продолжать поддерживать такие социально ориентированные проекты". 

    В конце июня во время итогового мероприятия состоится показ короткометражного фильма, подготовленного совместно с учениками 11-й школы-интерната интегрированного обучения.

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