Atabank подарил клиентам около 200 подарков

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Atabank до сегодняшнего дня вручил 88 ISMA Bike, 90 iPhone X и другие подарки клиентам, разместившим депозиты в рамках кампании "Новый год с подарками".

Как сообщает Report со ссылкой на банк, вкладчикам, вместе с депозитным договором вручается список подарков, и они в зависимости от суммы вклада выбирают подарки.

Среди подарков для вкладчиков можно отметить следующие: iPhone X, İsma Bike, пакеты для отдыха, спорта и лечения в отелях Excelsior Hotel, Chinar Hotel & SPA, Excelsior Hotel Shamkir, Qalaaltı Hotel & SPA.

В кампании могут участвовать только физические лица, а продолжаться она будет до 29 декабря, последнего рабочего дня 2017 года.

Для более подробной информации об условиях кампании можно позвонить по номеру 136.

Функционирующий с 1993-го года ОАО Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам посредством 31 филиала и отделения в Баку и регионах республики.