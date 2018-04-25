АтаБанк перейдет на усиленный режим работы во время "Формулы 1"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В связи с проходящим в Баку Гран-при Азербайджана "Формула 1" два центральных филиала ОАО АтаБанк с 28 по 29 апрель будут предоставлять банковские услуги с 9:00 до 18:00.

Клиентов будут обслуживать следующие филиалы банка:

"Баку": проспект Нефтчиляр, 67. Тел.: (012) 437 23 71, 437 23 72

"Сахиль": улица Пушкина, 9. Тел.: (+994 12) 598 11 36

Временный переход филиалов на усиленный режим работы осуществляется с целью качественного и бесперебойного обслуживания как местных клиентов, так и гостей столицы во время Гран-при Азербайджана "Формула 1".