Atabank обратился к держателям пластиковых карт

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Процессинговый центр AzeriCard, сотрудничающий с ОАО Atabank, для улучшения качества оказываемых услуг в ночь с 12 на 13 октября будет проводить работы по обновлению системы.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, с 00:30 до 06:00 работа системы будет временно ограничена. Операции по пластиковым картам Atabank в указанный период в онлайн-режиме работать не будут.

Напомним, что сеть AtaBank состоит из 31 филиала и отделения, 81 банкомата и 18 тыс. POS-терминалов в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.