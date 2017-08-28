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    Atabank и Unionpay International Co подписали соглашение

    Документ подписан с целью стимулирования и развития торговли© Report.az

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку было подписано соглашение между ОАО Atabank и ООО Unionpay International Co.

    Как сообщает Report, соглашение подписано с целью стимулирования и развития торговли.

    Соглашение подписали председатель правления Atabank Даянат Гулиев и генеральный директор по развитию бизнеса Unionpay International Co. Ванг Лихин (Wang Lixin).

    UnionPay действует в 162 странах мира. Общее количество карт превышает 5 млрд единиц, из которых 70 миллионов были выпущены за пределами Китая в 40 странах мира.

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