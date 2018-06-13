АтаБанк будет работать во время праздника Рамазан

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ ОАО "АтаБанк" поздравляет всех соотечественников с праздником Рамазан и представляет информацию о рабочем режиме в праздничные дни.

Следующие филиалы Банка будут работать 16 и 18 июня:

16, 18 июня – Филиал "Баку" - г. Баку, проспект Нефтчиляр, 67; 09:00 – 18:00 (без перерыва); 16, 18 июня – Отделение "Сахиль" - г. Баку, ул. Пушкина, 9, дверь 1 и 2; 09:00 – 18:00 (без перерыва).

Функционирующий с 1993-го года ОАО "АтаБанк" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.