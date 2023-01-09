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Ассоциация страховщиков Азербайджана обратилась к гражданам

Ассоциация страховщиков Азербайджана обратилась к гражданам Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) предупредило граждан в связи со снежной и морозной погодой.
Финансы
9 января 2023 г. 12:19
Ассоциация страховщиков Азербайджана обратилась к гражданам

Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) предупредило граждан в связи со снежной и морозной погодой.

Как сообщает Report, в агентстве отметили, что для возможности воспользоваться страховой услугой по возмещению материального ущерба в результате несчастных случаев необходимо заранее застраховаться.

В АСА напомнили, что при наблюдаемых погодных условиях страховым случаем считаются регистрируемые столкновения автотранспортных средств, падения кусков льда на движимое и недвижимое имущество, пожары из-за коротких замыканий, связанных с нагрузкой на линии электропередач.

"Учитывая, что температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизилась на 10-12°, ночью наблюдается 1-3° мороза, а днем около 0°, призываем граждан быть осторожными и придерживаться рекомендаций АСА", - отмечается в заявлении.

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