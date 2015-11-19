​Ассоциация страховщиков Азербайджана обнародовала будущие планы

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) 26 ноября проведет панельные обсуждения на тему усовершенствования механизмов страхования в сельскохозяйственной сфере. Как передает Report, об этом сообщил председатель АСА Орхан Байрамов, коснувшись плана будущих мероприятий.

О.Байрамов также отметил, что в декабре состоится тренинг по урегулированию крупных страховых событий в сфере страхования недвижимости: "Нет необходимости в местных экспертах в этой сфере, поскольку существуют региональные эксперты. Мы ожидаем специалистов из Италии и Турции. Этот бесплатный тренинг".

Председатель АСА отметил, что они работают над "кодексом поведения" в сфере страхования и не исключил возможность включения этой статьи в законодательство в будущем.

О.Байрамов сообщил, что в будущем АСА планирует стать членом Insurance Europe в качестве наблюдателя: "Сейчас нереально стать ассоциативным членом. Однако мы можем быть наблюдателями. Мы нуждаемся в технической помощи".