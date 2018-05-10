Ассоциация страховщиков Азербайджана не может собрать членские взносы

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA).

Как сообщает Report со ссылкой на АСА, на заседании присутствовали председатель Ассоциации Мустафа Аббасбейли, руководители страховых и перестраховочных компаний, являющихся членами организации.

Принимая во внимание тот факт, что страховые посредники являются членами Ассоциации, стороны решили создать комитет посредников для решения касающихся их вопросов. В то же время обсужден вопрос несвоевременных выплат членских взносов членами организации, им рекомендовано осуществить выплаты в короткие сроки во избежание нанесения ущерба их деловой репутации.