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    Ассоциация страховщиков Азербайджана не может собрать членские взносы

    Этот вопрос обсуждался на заседании Наблюдательного совета организации

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA).

    Как сообщает Report со ссылкой на АСА, на заседании присутствовали председатель Ассоциации Мустафа Аббасбейли, руководители страховых и перестраховочных компаний, являющихся членами организации.

    Принимая во внимание тот факт, что страховые посредники являются членами Ассоциации, стороны решили создать комитет посредников для решения касающихся их вопросов. В то же время обсужден вопрос несвоевременных выплат членских взносов членами организации, им рекомендовано осуществить выплаты в короткие сроки во избежание нанесения ущерба их деловой репутации.

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