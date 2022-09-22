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Ассоциация страховщиков Азербайджана начала сотрудничество с Советом по медиации

Ассоциация страховщиков Азербайджана начала сотрудничество с Советом по медиации Между Общественным объединением "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) и Советом по медиации подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве.
Финансы
22 сентября 2022 г. 16:07
Ассоциация страховщиков Азербайджана начала сотрудничество с Советом по медиации

Между Общественным объединением "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) и Советом по медиации подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АСА.

Согласно информации, с этой целью была проведена встреча руководящих составов двух структур. На встрече были обсуждены направления взаимного сотрудничества. Стороны высоко оценили возможность альтернативного разрешения споров, которые могут возникнуть в страховом секторе, посредством медиации.

Затем с участием исполнительного директора АСА Эльмара Мирсалаева и председателя правления Совета по медиации Надира Адилова был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве. Согласно документу, в дальнейшем две организации будут реализовывать совместные проекты с целью широкого распространения страховых и медиационных услуг в стране.

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