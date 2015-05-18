​Ассоциация страховщиков Азербайджана и IFC подпишут соглашение

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) и IFC (Международная финансовая корпорация) подпишут соглашение об оказании технической поддержки по страхованию сельского хозяйства. Как сообщает Report, об этом заявил председатель АСА Орхан Байрамов.

О.Байрамов отметил, что АСА и IFC провели встречу по вопросу страхования сельского хозяйства: "В ходе встречи обсуждался вопрос оказания технической поддержки в сфере сельского хозяйства. Это подготовительный этап. Мы также обсудили вопрос подготовки экспертов".

Руководитель АСА отметил, что потенциальными специалистами для подготовки в качестве экспертов являются выпускники и студенты Государственного аграрного университета в Гяндже. По его словам, эксперты будут определены со стороны IFC.

О.Байрамов также сообщил, что подписание соответствующего соглашения с IFC ожидается после страхового форума в июле: "2-3 июля в Баку состоится VI страховой форум. Соглашение будет подписано после форума. В ходе форума будет обсуждаться 5 основных тем - создание нового страхового продукта в регионе в условиях кризиса, страхование имущества, в том числе, сельского хозяйства, повторное страхование, автомобильное страхование и страхование жизни".