Ассоциация банков Азербайджана обратилась к гражданам в связи с информацией, распространившейся в прессе 13 марта по поводу спекуляций в операциях по обмену валюты.

Как передает Report, об этом сообщили в совместном заявлении членов Ассоциации банков Азербайджана.

В обращении говорится, что несколько человек, не являющихся работниками банковского сектора, сговорившись, осуществили операции по обмену валюты, противоречащие законодательству Азербайджанской Республики, тем самым причинили крупный ущерб гражданам, организациям и государству.

«Руководствуясь соответствующими указаниями и правилами Центрального Банка, входящие в состав Ассоциации банков Азербайджана банки, в такой чувствительный момент интенсивно работают, мобилизовав все свои силы, с целью удовлетворения потребностей клиентов в иностранной валюте на фоне объявленной пандемии и резкого снижения цен на нефть.

К сожалению, некоторые спекулянты, руководствуясь личными интересами, совершают действия, противоречащие законодательству Азербайджана, экономике страны и интересам народа, а также морали, тем самым, бросая тень на всю проводимую работу и попытки.

Члены Ассоциации банков Азербайджана считают такие действия недопустимыми и резко осуждают их, заявляют о готовности вести борьбу с такими противозаконными явлениями при активном участии соответствующих государственных органов и общественности», - говорится в совместном заявлении.