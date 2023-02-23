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Ассоциация банков Азербайджана провела консультации с германскими и французскими компаниями

Ассоциация банков Азербайджана провела консультации с германскими и французскими компаниями Ассоциация банков Азербайджана провела консультации с германскими и французскими компаниями в связи с созданием пилотной частной исполнительной системы.
Финансы
23 февраля 2023 г. 16:25
Ассоциация банков Азербайджана провела консультации с германскими и французскими компаниями

Ассоциация банков Азербайджана провела консультации с германскими и французскими компаниями в связи с созданием пилотной частной исполнительной системы.

Как сообщили Report в Ассоциации, создание системы планируется в рамках проекта Всемирного банка в связи с судебной службой и современной судебной инфраструктурой.

Цель консультаций - оказание поддержки Министерству юстиции в подготовке рекомендаций, направленных на создание, внедрение и оценку пилотной частной исполнительной системы на основе передового международного опыта.

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