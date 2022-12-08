О нас

Ассоциация банков Азербайджана призывает остерегаться мошенников

Ассоциация банков Азербайджана призывает остерегаться мошенников В Азербайджане мошенники обзванивают клиентов с телефонных номеров, схожих с номерами колл-центров банков (обычно трехзначные номера), якобы предлагая новые кредитные продукты.
Финансы
8 декабря 2022 г. 12:02
Ассоциация банков Азербайджана призывает остерегаться мошенников

В Азербайджане мошенники обзванивают клиентов с телефонных номеров, схожих с номерами колл-центров банков (обычно трехзначные номера), якобы предлагая новые кредитные продукты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Сообщается, что маскирующиеся под банковских операторов мошенники преследуют цель получить личную информацию от клиента для ее дальнейшего использования в корыстных интересах.

"Владельцам банковских счетов и банковских карт необходимо проявлять максимальную бдительность и не предоставлять третьим лицам информацию о себе и платежных картах, чтобы не стать жертвой мошенников.

Если вы столкнулись с подобным видом мошенничества, необходимо незамедлительно связаться с банком, клиентом которого вы являетесь", - говорится в сообщении AБA.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan Banks Association urges bank customers to beware of fraudsters
Версия на азербайджанском языке ABA bank müştərilərini dələduzlardan ehtiyatlı olmağa çağırıb

Другие новости из категории

КазМунайГаз провел крупнейший в истории фондового рынка Казахстана IPO
"КазМунайГаз" провел крупнейший в истории фондового рынка Казахстана IPO
8 декабря 2022 г. 11:30
ЕС выделит Азербайджану 2 млрд евро
ЕС выделит Азербайджану 2 млрд евро
8 декабря 2022 г. 11:10
Британский регулятор оштрафовал трейдеров на $730 тыс. за манипуляции на рынке
Британский регулятор оштрафовал трейдеров на $730 тыс. за манипуляции на рынке
8 декабря 2022 г. 10:52
Обнародован социальный состав арендующих государственное жилье
Обнародован социальный состав арендующих государственное жилье
8 декабря 2022 г. 10:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2022)
8 декабря 2022 г. 09:41
Состоится собрание акционеров НКО Finex Kredit
Состоится собрание акционеров НКО Finex Kredit
8 декабря 2022 г. 09:36
Стоимость золота закрепилась ниже 1795 долларов за унцию
Стоимость золота закрепилась ниже 1795 долларов за унцию
8 декабря 2022 г. 09:18
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.12.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.12.2022)
8 декабря 2022 г. 09:12
Центробанк выпустил в обращение серебряные юбилейные монеты
Центробанк выпустил в обращение серебряные юбилейные монеты
7 декабря 2022 г. 18:55
Госагентство обязательного медстрахования выбрало аудитора
Госагентство обязательного медстрахования выбрало аудитора
7 декабря 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi