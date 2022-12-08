Ассоциация банков Азербайджана призывает остерегаться мошенников

В Азербайджане мошенники обзванивают клиентов с телефонных номеров, схожих с номерами колл-центров банков (обычно трехзначные номера), якобы предлагая новые кредитные продукты.

В Азербайджане мошенники обзванивают клиентов с телефонных номеров, схожих с номерами колл-центров банков (обычно трехзначные номера), якобы предлагая новые кредитные продукты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Сообщается, что маскирующиеся под банковских операторов мошенники преследуют цель получить личную информацию от клиента для ее дальнейшего использования в корыстных интересах.

"Владельцам банковских счетов и банковских карт необходимо проявлять максимальную бдительность и не предоставлять третьим лицам информацию о себе и платежных картах, чтобы не стать жертвой мошенников.

Если вы столкнулись с подобным видом мошенничества, необходимо незамедлительно связаться с банком, клиентом которого вы являетесь", - говорится в сообщении AБA.