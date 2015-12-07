​Ассоциация банков Азербайджана обнародовала стратегические цели

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Ассоциация банков Азербайджана (АБА) обнародовала стратегические цели и направления деятельности, заложенные в Стратегическом плане на 2016-2020 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на АБА, согласно плану, предусматривается изучение международного опыта в сфере создания централизованных структур (централизованной инкассации, сети банкоматов и POS-терминалов с едиными тарифами, единого сервис-бюро SWIFT), а также путей внедрения этого опыта на местном рынке с целью укрепления институциональной базы и инфраструктуры, формирования квалифицированного персонала, эффективной организации деятельности дочерних учреждений, возобновления деятельности экспертных групп, создание института финансового омбудсмена, оптимизации расходов банков-участников.

Кроме того, предлагается расширение сотрудничества с государственными органами, включающее тесное и эффективное сотрудничество с управленческими, законодательными и судебными органами, участие в процессе разработки регулирующих нормативно-правовых документов, проектов документов и пакетов предложений, организацию совместных мероприятий.

В то же время предусматривается расширение международных связей и обмен опытом с международными банковскими федерациями, банковскими ассоциациями развитых стран, организация и участие в международных конференциях и мероприятиях.

В Стратегическом плане АБА на 2016-2020 годы также нашли отражение организация деятельности по подготовке профессиональных кадров для банковского сектора, поддержка стратегического аналитического и информационного обеспечения банков, включающая подготовку аналитических сборников, проведение исследований и опросов, формирование аналитико-информационной базы банковского сектора.

Основная цель включает также доведение уровня банковской системы до международных стандартов, в том числе борьбу с отмыванием "грязных денег", оценку качества корпоративного управления, повышение прозрачности банковского бизнеса.