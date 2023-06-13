Ассоциация банков Азербайджана и KOBİA подпишут меморандум

Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики подпишут меморандум.

Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики подпишут меморандум.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент АБА Закир Нуриев, комментируя итоги встречи с председателем правления KOBİA Орханом Мамедовым.

"Основной целью нашей встречи было обсуждение возникших проблем и принятие мер по их решению. В то же время мы договорились о подписании меморандума и создании рабочих групп, которые ответят на все вопросы предпринимателей в рамках этого документа. Как известно, в Центральном банке Азербайджана также создан отдел по защите прав потребителей. Проблемы предпринимателей и потребителей должны решаться в рамках этих рабочих групп и отдела".