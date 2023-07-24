Ассоциация банков Азербайджана и АТАА обсудили расширение безналичных расчетов в туристическом секторе

Общественные объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА) обсудили возможности расширения безналичных расчетов во внутреннем и внешнем туризме.

Общественные объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА) обсудили возможности расширения безналичных расчетов во внутреннем и внешнем туризме.

Как передает Report, об этом сообщили в Ассоциации банков Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения доступности финансово-банковских услуг для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

Также был обсужден вопрос совершенствования банковских услуг, предоставляемых прибывающим в Азербайджан и выезжающим туристам.