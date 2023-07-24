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Ассоциация банков Азербайджана и АТАА обсудили расширение безналичных расчетов в туристическом секторе

Ассоциация банков Азербайджана и АТАА обсудили расширение безналичных расчетов в туристическом секторе Общественные объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА) обсудили возможности расширения безналичных расчетов во внутреннем и внешнем туризме.
Финансы
24 июля 2023 г. 14:00
Ассоциация банков Азербайджана и АТАА обсудили расширение безналичных расчетов в туристическом секторе

Общественные объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) и Ассоциация туристических агентств Азербайджана (АТАА) обсудили возможности расширения безналичных расчетов во внутреннем и внешнем туризме.

Как передает Report, об этом сообщили в Ассоциации банков Азербайджана.

Состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения доступности финансово-банковских услуг для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

Также был обсужден вопрос совершенствования банковских услуг, предоставляемых прибывающим в Азербайджан и выезжающим туристам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm sektorunda nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsi müzakirə edilib

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