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Ассоциации банков Азербайджана и Венгрии договорились о сотрудничестве

Ассоциации банков Азербайджана и Венгрии договорились о сотрудничестве Ассоциации банков Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о сотрудничестве.
Финансы
26 апреля 2023 г. 16:00
Ассоциации банков Азербайджана и Венгрии договорились о сотрудничестве

Ассоциации банков Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА).

Согласно информации, документ подписали президент АБА Закир Нуриев и генеральный секретарь Ассоциации банков Венгрии Левенте Ковач.

В рамках меморандума запланирована совместная организация мероприятий, включая образовательные и тренинговые программы, обмен информацией между банками-членами двух Ассоциаций, развитие корреспондентских отношений и других мер, связанных с банковским и финансовым сектором.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Hungary sign memorandum on cooperation in banking sector 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Macarıstanın bank sektorları əməkdaşlığa başlayır

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