Ассоциации банков Азербайджана и Венгрии договорились о сотрудничестве

Ассоциации банков Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о сотрудничестве.

Ассоциации банков Азербайджана и Венгрии подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Общественное объединение "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА).

Согласно информации, документ подписали президент АБА Закир Нуриев и генеральный секретарь Ассоциации банков Венгрии Левенте Ковач.

В рамках меморандума запланирована совместная организация мероприятий, включая образовательные и тренинговые программы, обмен информацией между банками-членами двух Ассоциаций, развитие корреспондентских отношений и других мер, связанных с банковским и финансовым сектором.