ASOSAI: Изменение климата и ИИ должны стать частью аудиторских повесток

Изменение климата и искусственный интеллект должны быть включены в повестку дня аудиторских органов.

Изменение климата и искусственный интеллект должны быть включены в повестку дня аудиторских органов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Организации высших органов аудита Азии (ASOSAI) Кришан Сангаран Субраманиан на совместном заседании ASOSAI и Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI) в Баку.

По его словам, аудиторам необходимо выходить за рамки финансовых проверок и оценивать выполнение государствами обязательств в сфере климата, политику в этой области и эффективность выделяемых ресурсов.

Говоря о влиянии искусственного интеллекта на аудит, Субраманиан отметил, что новые технологии предоставляют хорошие возможности и вместе с тем несут риски, включая отсутствие прозрачности алгоритмов и угрозы кибербезопасности. По его словам, аудиторы должны не только изучить эти процессы, но и проводить аудит применения ИИ.