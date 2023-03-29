Аскер Алекперов: Всемирный банк – надежный партнер Азербайджана

В период 30-летнего сотрудничества с Азербайджаном Всемирный банк выдал гарантированные кредиты на сумму более 4 млрд долларов США для финансирования 52 проектов и выделил около 30 млн долларов США на более чем 110 проектов технической помощи и грантов.

В период 30-летнего сотрудничества с Азербайджаном Всемирный банк выдал гарантированные кредиты на сумму более 4 млрд долларов США для финансирования 52 проектов и выделил около 30 млн долларов США на более чем 110 проектов технической помощи и грантов.

Как сообщает Report, об этом советник министра экономики Аскер Алекперов заявил на ежегодном собрании по оценке хода реализации программы Инструмент оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF).

По его словам, Всемирный банк также является надежным партнером Азербайджана в проводимых в стране восстановительно-реконструкционных работах.

"Европейский союз и Всемирный банк входят в число международных организаций, с которыми Азербайджан тесно сотрудничает. Сотрудничество с международными организациями, в частности, с ЕС и Всемирным банком в рамках различных программ и проектов играет важную роль в обеспечении экономического развития. Сотрудничество с Евросоюзом – одно из значимых направлений нашей внешней политики. Торговля - одна из важных сфер нашего двустороннего сотрудничества. Азербайджан также является для ЕС важным партнером и привлекательным местом для европейских инвесторов", - добавил А.Алекперов.

Отметим, что сегодня Министерство экономики Азербайджана, Европейский Союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) совместно с партнерами и коллегами, представляющими правительство, гражданское общество, научные учреждения и СМИ, рассмотрели ход реализации AZTAF. AZTAF — это трехлетняя программа, финансируемая ЕС и реализуемая ВБ, общий бюджет которой составляет 5,25 млн евро.