ASK: На проекты на освобожденных территориях выделено 12 млрд манатов

12:18

На реализацию проектов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 2021 года по сегодняшний день из государственного бюджета выделено около 12 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Мамед Мусаев на мероприятии "Государственно-частное партнерство: основа устойчивой экономики" в Баку.

По его словам, привлечение частных инвестиций в строительно-восстановительные работы в регионе является приоритетным направлением.

"Привлечение инвестиций позволит развивать предпринимательскую деятельность, внедрять устойчивые системы производства продуктов питания, поощрять туризм на освобожденных территориях. Для предприятий в регионе создан благоприятный инвестиционный климат. Резиденты, производящие продукцию на освобожденных территориях, не платят налоги и таможенные пошлины при импорте техники, технологического оборудования, сырья и материалов. Действующие здесь предприниматели на 10 лет освобождены от уплаты налогов на прибыль, землю, имущество и упрощенного НДС", - сказал Мусаев.

Глава ASK добавил, что для упрощения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам разрабатывается электронная платформа по предоставлению государственной гарантии на кредиты и субсидированию процентных ставок.