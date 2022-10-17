Asia Times: Доминирующее положение доллара стремительно приближается к концу

Время могущества доллара стремительно подходит к концу из-за снижения влияния американской валюты в качестве резервной.

Время могущества доллара стремительно подходит к концу из-за снижения влияния американской валюты в качестве резервной.

Как передает Report , об этом сообщает издание Asia Times.

"Время доллара как мировой резервной валюты давно ушло. Учитывая размеры госдолга США, ему не выдержать, а основная угроза для американской валюты исходит из Азии", - отметили в публикации.

По данным издания, статус доллара держался из-за того, что именно им всегда расплачивались за топливо на рынке. Однако в последнее время ситуация стала меняться и появились расчеты в других валютах.