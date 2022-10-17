О нас

Asia Times: Доминирующее положение доллара стремительно приближается к концу

Asia Times: Доминирующее положение доллара стремительно приближается к концу Время могущества доллара стремительно подходит к концу из-за снижения влияния американской валюты в качестве резервной.
Финансы
17 октября 2022 г. 03:44
Asia Times: Доминирующее положение доллара стремительно приближается к концу

Время могущества доллара стремительно подходит к концу из-за снижения влияния американской валюты в качестве резервной.

Как передает Report, об этом сообщает издание Asia Times.

"Время доллара как мировой резервной валюты давно ушло. Учитывая размеры госдолга США, ему не выдержать, а основная угроза для американской валюты исходит из Азии", - отметили в публикации.

По данным издания, статус доллара держался из-за того, что именно им всегда расплачивались за топливо на рынке. Однако в последнее время ситуация стала меняться и появились расчеты в других валютах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В ФРС не исключили повышение ставки на 1,5 процента до конца года
В ФРС не исключили повышение ставки на 1,5 процента до конца года
16 октября 2022 г. 09:00
Президент Бундесбанка: ЕЦБ необходимо повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию
Президент Бундесбанка: ЕЦБ необходимо повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию
16 октября 2022 г. 01:18
Азербайджан обсудил с МВФ перспективы дальнейшего сотрудничества
ФотоАзербайджан обсудил с МВФ перспективы дальнейшего сотрудничества
15 октября 2022 г. 15:52
Запад намерен принимать меры по борьбе с инфляцией
Запад намерен принимать меры по борьбе с инфляцией
15 октября 2022 г. 04:59
МВФ спрогнозировал рост инфляции в странах Европы
МВФ спрогнозировал рост инфляции в странах Европы
15 октября 2022 г. 00:45
Министр финансов Азербайджана примет участие в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка
Министр финансов Азербайджана примет участие в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка
14 октября 2022 г. 20:38
Девять инвесторов заинтересовались облигациями НКО International
Девять инвесторов заинтересовались облигациями НКО "International"
14 октября 2022 г. 17:48
Биткойн вырос на 8%
Биткойн вырос на 8%
14 октября 2022 г. 17:45
Citigroup прекратит оказание почти всех банковских услуг в России
Citigroup прекратит оказание почти всех банковских услуг в России
14 октября 2022 г. 16:39
Токаев: Казахстан может увеличить экспорт в страны Центральной Азии на $1 млрд
Токаев: Казахстан может увеличить экспорт в страны Центральной Азии на $1 млрд
14 октября 2022 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi