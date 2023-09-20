ASCO завершило первое полугодие с чистой прибылью около 19 млн манатов

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью 18,715 млн манатов.

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило I полугодие текущего года с чистой прибылью 18,715 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения.

В январе-июне основные операционные доходы ASCO составили 277,687 млн манатов, себестоимость продаж – 185,872 млн манатов, общие и административные расходы – 31,717 млн манатов, социальные расходы 768 тыс. манатов, прочие операционные доходы - 10,96 млн ​​манатов, прочие операционные расходы - 34,859 млн ​​манатов, стоимость списания основных средств - 2,813 млн манатов, убыток от курсовой разницы - 758 тыс. манатов, финансовые расходы - 3,45 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль - 9,695 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы ASCO составляли 1 540,612 млн манатов, что на 15,4% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства акционерного общества выросли в 2,1 раза, до 345,229 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 1,8%, до 195,383 млн манатов.

ASCO была основана в 2014 году. Его уставный капитал составляет 440,051 млн манатов. Компания на 100% принадлежит государству.