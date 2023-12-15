ASCO вновь выпускает облигации на 50 млн долларов

ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) готовится разместить на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) облигации на сумму 50 млн долларов США.

ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) готовится разместить на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) облигации на сумму 50 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проспект эмиссии ценных бумаг.

Согласно документу, речь идет о 50 000 процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигациях номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая. Ценные бумаги будут находиться в обращении 5 лет. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться раз в полгода.

Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital". Однако лица, желающие купить облигации, также могут обратиться в другие инвестиционные компании, которые являются членами БФБ.

Облигации будут размещены методом открытой подписки. Выкуп ценных бумаг эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен, но за 2 года до окончания срока обращения эмитент получает право выкупить облигации у инвесторов по номинальной стоимости.

Напомним, что 3 марта этого года ASCO разместило облигации на сумму 100 млн долларов США на тех же условиях. Инвесторы подали 125 заявок на 113,997 млн долларов США. 89,1% заявок поступило от юридических лиц, а 10,9% - от физических лиц.