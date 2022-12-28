ASCO объявила цели выпуска облигаций

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, расширит свою деятельность за пределами Каспия в сегменте более крупных судов нового типа (Aframax, Handysize).

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, расширит свою деятельность за пределами Каспия в сегменте более крупных судов нового типа (Aframax, Handysize).

Как сообщает Report, об этом было сказано на церемонии презентации ценных бумаг.

Напомним, что ASCO готовится разместить на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" облигации на сумму 100 млн долларов США. Речь идет о 100 тысячах облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая. Ценные бумаги будут находиться в обращении 5 лет. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться каждые 6 месяцев. Андеррайтером размещения является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital".