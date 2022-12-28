О нас

ASCO объявила цели выпуска облигаций

ASCO объявила цели выпуска облигаций ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, расширит свою деятельность за пределами Каспия в сегменте более крупных судов нового типа (Aframax, Handysize).
Финансы
28 декабря 2022 г. 11:44
ASCO объявила цели выпуска облигаций

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, расширит свою деятельность за пределами Каспия в сегменте более крупных судов нового типа (Aframax, Handysize).

Как сообщает Report, об этом было сказано на церемонии презентации ценных бумаг.

Напомним, что ASCO готовится разместить на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" облигации на сумму 100 млн долларов США. Речь идет о 100 тысячах облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая. Ценные бумаги будут находиться в обращении 5 лет. Их годовая доходность составляет 6%. Проценты будут выплачиваться каждые 6 месяцев. Андеррайтером размещения является ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоASCO istiqraz buraxılışının məqsədlərini açıqlayıb

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
21 декабря 2022 г. 14:26
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi