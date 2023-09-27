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ASCO и ЕБРР обсудили возможности сотрудничества

ASCO и ЕБРР обсудили возможности сотрудничества ОАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили возможности будущего сотрудничества.
Финансы
27 сентября 2023 г. 09:47
ASCO и ЕБРР обсудили возможности сотрудничества

ОАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили возможности будущего сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, председатель правления ASCO Рауф Велиев встретился с делегацией, в состав которой вошли главный банкир ЕБРР по инфраструктурным проектам Елена Гордеева и глава постоянного представительства банка в Азербайджане Натали Муравидзе. Во встрече, состоявшейся в акционерном обществе, также приняли участие представители Азербайджанского инвестиционного холдинга.

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Версия на английском языке ASCO, EBRD mull cooperation opportunities
Версия на азербайджанском языке ASCO və EBRD əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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