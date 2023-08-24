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АСА: В этом году страховые взносы в Азербайджане превысят 1 млрд манатов

АСА: В этом году страховые взносы в Азербайджане превысят 1 млрд манатов Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) прогнозирует, что в этом году страховые взносы в Азербайджане превысят 1 млрд манатов.
Финансы
24 августа 2023 г. 12:25
АСА: В этом году страховые взносы в Азербайджане превысят 1 млрд манатов

Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) прогнозирует, что в этом году страховые взносы в Азербайджане превысят 1 млрд манатов.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор учреждения Эльмар Мирсалаев.

"Учитывая рост страхового рынка в первой половине этого года можно сказать, что 2023 год мы завершим с высоким ростом", - отметил он.

Напомним, что в 2022 году по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 970,823 млн манатов страховых взносов. Это на 15% больше, чем в 2021 году.

А в первом полугодии этого года страховые взносы составили 648,945 млн манатов, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке ASA: "Bu il Azərbaycanda sığorta haqları 1 milyard manatı keçəcək"

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