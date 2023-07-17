АСА: Судебные тяжбы портят репутацию страховых компаний

В Азербайджане судебные тяжбы не только являются тратой времени и средств, но так или иначе портят репутацию участников страхового рынка.

В Азербайджане судебные тяжбы не только являются тратой времени и средств, но так или иначе портят репутацию участников страхового рынка.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев сказал на проходящей в Баку научно-практической конференции на тему "Успешные пути решения страховых споров".

"В 2021 году количество судебных дел по сферам экономической деятельности составило 1 223, из которых 564 включали также сферу страхования. Хотел бы отметить, что активизация совета медиации в качестве механизма альтернативного разрешения страховых споров приведет к снижению доли судебных дел в этой сфере на примерно 40%, а также создаст основу для справедливого разрешения споров, углубления страховой грамотности.

Бесспорным фактом является то, что повышение страховой грамотности является основным фактором, способствующим снижению судебных тяжб и споров в этой сфере. Уже третий год в рамках меморандума, подписанного между Центральным банком Азербайджана, AСA и Бюро обязательного страхования по всей республике проводится работа по страховому просвещению. Считаю, что проводимая нами работа положительно скажется на снижении и устранении споров и недопониманий в этой сфере в ближайшем будущем", - сказал он.