О нас

АСА: Судебные тяжбы портят репутацию страховых компаний

АСА: Судебные тяжбы портят репутацию страховых компаний В Азербайджане судебные тяжбы не только являются тратой времени и средств, но так или иначе портят репутацию участников страхового рынка.
Финансы
17 июля 2023 г. 11:55
АСА: Судебные тяжбы портят репутацию страховых компаний

В Азербайджане судебные тяжбы не только являются тратой времени и средств, но так или иначе портят репутацию участников страхового рынка.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев сказал на проходящей в Баку научно-практической конференции на тему "Успешные пути решения страховых споров".

"В 2021 году количество судебных дел по сферам экономической деятельности составило 1 223, из которых 564 включали также сферу страхования. Хотел бы отметить, что активизация совета медиации в качестве механизма альтернативного разрешения страховых споров приведет к снижению доли судебных дел в этой сфере на примерно 40%, а также создаст основу для справедливого разрешения споров, углубления страховой грамотности.

Бесспорным фактом является то, что повышение страховой грамотности является основным фактором, способствующим снижению судебных тяжб и споров в этой сфере. Уже третий год в рамках меморандума, подписанного между Центральным банком Азербайджана, AСA и Бюро обязательного страхования по всей республике проводится работа по страховому просвещению. Считаю, что проводимая нами работа положительно скажется на снижении и устранении споров и недопониманий в этой сфере в ближайшем будущем", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ASA: "Məhkəmə çəkişmələri sığorta şirkətlərinin reputasiyasını korlayır"

Другие новости из категории

Торговая сессия на Гонконгской бирже отменена из-за тайфуна
Торговая сессия на Гонконгской бирже отменена из-за тайфуна
17 июля 2023 г. 12:16
ЦСИ: Верим в положительные результаты сотрудничества страховых компаний с Советом по медиации
ЦСИ: Верим в положительные результаты сотрудничества страховых компаний с Советом по медиации
17 июля 2023 г. 12:03
Центробанк Азербайджана прогнозирует рост страхового рынка на 20-30% в этом году
Центробанк Азербайджана прогнозирует рост страхового рынка на 20-30% в этом году
17 июля 2023 г. 11:33
​​​​​​​Захид Орудж: По уровню развития страхового сектора мы отстаем от ряда стран
​​​​​​​Захид Орудж: По уровню развития страхового сектора мы отстаем от ряда стран
17 июля 2023 г. 11:33
Назначен новый советник г​​​​​​лавы ЦБ Азербайджана
Назначен новый советник г​​​​​​лавы ЦБ Азербайджана
17 июля 2023 г. 11:19
Золото подешевело в ожидании статистики недели
Золото подешевело в ожидании статистики недели
17 июля 2023 г. 10:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.07.2023)
17 июля 2023 г. 09:39
ЦБ Турции может объявить о повышении ключевой ставки до 16,5-17%
ЦБ Турции может объявить о повышении ключевой ставки до 16,5-17%
17 июля 2023 г. 09:13
Объявлены доходы и расходы целевых бюджетных фондов Азербайджана за 6 месяцев
Объявлены доходы и расходы целевых бюджетных фондов Азербайджана за 6 месяцев
15 июля 2023 г. 19:05
Поступления от платных услуг в госбюджет Азербайджана выросли на 6%
Поступления от платных услуг в госбюджет Азербайджана выросли на 6%
15 июля 2023 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi