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ASA: Страховые механизмы в Карабахе должны быть сформированы с учетом рисков

ASA: Страховые механизмы в Карабахе должны быть сформированы с учетом рисков Необходимо определить риски в Карабахе и в соответствии с ними сформировать страховые механизмы.
Финансы
29 января 2024 г. 11:34
ASA: Страховые механизмы в Карабахе должны быть сформированы с учетом рисков

Необходимо определить риски в Карабахе и в соответствии с ними сформировать страховые механизмы.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор общественного объединения "Азербайджанская ассоциация страховщиков" (ASA) Эльмар Мирсалаев заявил на семинаре "Уверенные шаги по восстановлению постконфликтных территорий" в Баку.

По его словам, I Государственная программа по "Великому возвращению" на освобожденные от оккупации территории, утвержденная президентом Ильхамом Алиевым, является национальной дорожной картой для каждого предприятия и отраслей в целом, в том числе и для страхового сектора.

Представитель ASA также добавил, что в 2023 году сбор средств в страховом секторе превысил 1 млрд манатов, а доля страхового рынка в валовом внутреннем продукте достигла 1%.

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Версия на азербайджанском языке ASA: "Qarabağdakı risklərə uyğun sığorta mexanizmləri formalaşdırılmalıdır"

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