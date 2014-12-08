АСА: Страховой рынок Азербайджана использует 10% своего потенциала

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Страховой рынок Азербайджана обладает очень большим потенциалом и на сегодняшний день фактический объем рынка составляет всего лишь 10% имеющегося потенциала. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов в своем выступлении на проводимом в рамках проекта "Застрахованная молодежь" тренинге по страхованию для студентов Государственной академии управления при президенте Азербайджанской Республики.

В мероприятии приняли участие более 50 студентов вуза. Председатель АСА широко проинформировал студентов об истории страхования, процессах, идущих на мировом страховом рынке, существующем положении в азербайджанском страховом секторе. О.Байрамов также рассказал об основной сути страхования, его пользе для населения, доле страхования в общей экономике.

Отметим, что проект "Застрахованная молодежь" реализуется при поддержке министерства финансов и министерства молодежи и спорта. Организаторами же являются АСА, Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана, Национальный совет молодежных организаций Азербайджана и Общественное объединение "Дебаты в гражданском обществе". Целью проекта является пропаганда страхования среди молодежи, привлечение молодежи в эту сферу в качестве работников, формирование их страховой культуры.