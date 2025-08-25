ASA: Предприниматели не обращались в страховые компании после пожара в ТЦ "Сядяряк"

После крупного пожара в арендованном складе торгового центра "Сядяряк" в Баку предприниматели пока не обращались в страховые компании.

Как передает Report, об этом сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA).

По информации организации, запрос был направлен в 10 компаний по страхованию имущества, но ни одного заявления от пострадавших до сих пор не поступало.

В ASA напомнили, что убытки в подобных случаях могут быть покрыты посредством обязательного страхования недвижимого имущества, добровольного страхования имущества от пожара и других рисков, а также обязательного страхования гражданской ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества.