ASA: Банки за 3 месяца должны привести технические возможности в соответствие с новыми правилами

Азербайджанские банки должны в течение трех месяцев привести свои технические возможности в соответствие с новыми правилами, утвержденными Центральным банком в отношении страхования жизни.
Как сообщает Report, об этом исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев заявил на пресс-конференции, организованной совместно общественными объединениями "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (ASA) и "Ассоциация банков Азербайджана" (ABA).
"Банки предоставят взявшим кредит физическим лицам тарифы всех страховых компаний и возможность выбора страховой услуги", - сказал он.