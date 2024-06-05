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ASA: Банки за 3 месяца должны привести технические возможности в соответствие с новыми правилами

ASA: Банки за 3 месяца должны привести технические возможности в соответствие с новыми правилами Азербайджанские банки должны в течение трех месяцев привести свои технические возможности в соответствие с новыми правилами, утвержденными Центральным банком в отношении страхования жизни.
Финансы
5 июня 2024 г. 15:15
ASA: Банки за 3 месяца должны привести технические возможности в соответствие с новыми правилами

Азербайджанские банки должны в течение трех месяцев привести свои технические возможности в соответствие с новыми правилами, утвержденными Центральным банком в отношении страхования жизни.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев заявил на пресс-конференции, организованной совместно общественными объединениями "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (ASA) и "Ассоциация банков Азербайджана" (ABA).

"Банки предоставят взявшим кредит физическим лицам тарифы всех страховых компаний и возможность выбора страховой услуги", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ASA: Banklar 3 ay ərzində texniki imkanlarını yeni sığorta qaydalarına uyğunlaşdırmalıdır

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