​Артур Раси-заде: В прошлом году макроэкономическая стабильность в стране была сохранена

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "В прошлом году в Азербайджане была сохранена макроэкономическая стабильность, разветвлена экономика, улучшено благосостояние населения. В 2014 году ВВП возрос на 2,8% и достиг 59 млрд. манатов. Среднемесячная зарплата увеличилась на 5,4%, доходы населения возросли на 4,8%, сбережения на 12,4%, уровень годовой инфляции удержан на прежнем уровне - 1,4%". Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде, выступая в парламенте с отчетом о деятельности Кабмина за 2014 год.

По его словам, стратегические валютные ресурсы страны превысили 51,3 млрд. долларов, что в 8 раз превзошло иностранный долг страны: "Уровень пенсии по возрасту достиг 192 манатов. В центре внимания правительства всегда оставался вопрос о сокращении уровня нищеты, в результате чего данный показатель сократился на 5%, уделялось внимание вопросу повышения уровня жизни беженцев и вынужденных переселенцев. В отчетный год для них было создано 6 новых поселков, 4 тыс. семей вынужденных переселенцев обеспечили жильем. В целом, на обеспечение вынужденных переселенцев жильем и на повышение их жизненного уровня было выделено 630 млн. манатов".

Премьер-министр добавил, что в отчетный год в Азербайджане количество новосозданных предприятий возросло на 16%, в налоговых поступлениях из регионов зарегистрирован рост на 9,4%, с международными финансовыми структурами заключены кредитные соглашения на сумму в 978 млн. долларов: "2014 год был объявлен "Годом промышленности", что сыграло важную роль в разветвлении экономики. В результате этого в стране открылось 230 новых промышленных предприятий. Сельскохозяйственный сектор постоянно контролируется правительством и объявление 2015 года "Годом сельского хозяйства" является важным решением, рассчитанным на дальнейшее развитие данного сектора".