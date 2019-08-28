​Аргентинская биржа за день упала почти на 5%

Аргентинский биржевой индекс Merval упал на 4,74% до 24 622,47 пункта по итогам торгов во вторник.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, в понедельник индекс закрылся на отметке 25848,26 пункта после нескольких дней умеренного снижения.

Национальная валюта Аргентины также вновь подешевела по отношению к доллару. Крупнейший государственный банк республики Banco Nacion закрыл торги на цене 58 песо за доллар. В понедельник курс составлял 57 песо за долларов.

Падение биржевого индекса могло стать реакцией на итоги встречи экспертов Международного валютного фонда (МВФ) с оппозиционным кандидатом в президенты Альберто Фернандесом. После нее альянс "Фронт для всех", от которого выдвигается политик, опубликовал заявление, в котором он обвинил МВФ и правительство Аргентины в ухудшении экономической ситуации в стране.

Фернандес также выступил с утверждением, что деньги, предоставленные финансовым институтом, "в значительной мере пошли на финансирования оттока капитала" из страны.