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Аргентине предсказали рекордную инфляцию

Аргентине предсказали рекордную инфляцию Инфляция в Аргентине в 2022 году достигнет рекордных для страны в текущем столетии 76%, это самый высокий показатель в регионе после Венесуэлы.
Финансы
9 июля 2022 г. 06:32
Аргентине предсказали рекордную инфляцию

Инфляция в Аргентине в 2022 году достигнет рекордных для страны в текущем столетии 76%, это самый высокий показатель в регионе после Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом следует из опроса, проведенного ЦБ страны среди экспертов.

"Аналитики рынка спрогнозировали инфляцию на текущий год в размере 76%", - говорится в сообщении.

В следующем году рост потребительских цен в Аргентине, переживающей глубокий экономический кризис, составит, по оценкам, 64,6%, а в 2024 году снизится до 50,2%.

Инфляция в Аргентине в 2021 году достигла 50,9%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.

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