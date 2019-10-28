Центробанк Аргентины ужесточил ограничение на покупку долларов после выборов

Центральный банк Аргентины принял решение ужесточить ограничения на покупку долларов для физических лиц до 200 долларов в месяц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил финансовый институт.

"В связи с нынешней неопределенностью руководство ЦБ в воскресенье решило принять ряд мер, цель которых - сохранить резервы ЦБ. Меры носят временный характер и будут действовать до декабря 2019 года", - говорится в заявлении.

Согласно решению ЦБ, физические лица, у которых есть банковский счет в Аргентине, смогут покупать до 200 долларов в месяц. Для остальных физических лиц установлен лимит в 100 долларов.

Центробанк пошел на этот шаг после прошедших в республике президентских выборов, на которых победил оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию. 1 сентября правительство установило для физических лиц месячный лимит на покупку в 10 тысяч долларов. Без банковского счета можно было покупать до 1 тысячи долларов.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил Альберто Фернандес. После оглашения результатов голосования курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.