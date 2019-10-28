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Центробанк Аргентины ужесточил ограничение на покупку долларов после выборов

Аргентина ужесточила ограничение на покупку долларов после выборов

Центральный банк Аргентины принял решение ужесточить ограничения на покупку долларов для физических лиц до 200 долларов в месяц. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил финансовый институт.

"В связи с нынешней неопределенностью руководство ЦБ в воскресенье решило принять ряд мер, цель которых - сохранить резервы ЦБ. Меры носят временный характер и будут действовать до декабря 2019 года", - говорится в заявлении.

Согласно решению ЦБ, физические лица, у которых есть банковский счет в Аргентине, смогут покупать до 200 долларов в месяц. Для остальных физических лиц установлен лимит в 100 долларов.

Центробанк пошел на этот шаг после прошедших в республике президентских выборов, на которых победил оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию. 1 сентября правительство установило для физических лиц месячный лимит на покупку в 10 тысяч долларов. Без банковского счета можно было покупать до 1 тысячи долларов.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил Альберто Фернандес. После оглашения результатов голосования курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.

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