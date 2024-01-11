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Аргентина и МВФ достигли соглашения о выделении нового транша в $4,7 млрд

Аргентина и МВФ достигли соглашения о выделении нового транша в $4,7 млрд Правительство Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о продолжении механизма расширенного кредитования и выделении нового транша в размере $4,7 млрд.
Финансы
11 января 2024 г. 07:32
Аргентина и МВФ достигли соглашения о выделении нового транша в $4,7 млрд

Правительство Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о продолжении механизма расширенного кредитования и выделении нового транша в размере $4,7 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики страны Луис Капуто.

"Мы хотим сообщить, что достигли соглашения с МВФ в рамках седьмого обзора программы расширенного кредитования. Это не новое соглашение, было оживлено прошлое соглашение, которое не действовало из-за невыполнения целей. Это не новые средства. Этот транш в $4,7 млрд - это деньги для погашения платежей", - сказал он на пресс-конференции.

Теперь соглашение будет передано Совету управляющих МВФ, и после окончательного одобрения Аргентина получит доступ к траншу.

МВФ заявил, что обсуждаемый транш "предназначен для поддержки решительных усилий новых властей по восстановлению макроэкономической стабильности".

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Версия на азербайджанском языке BVF Argentinaya 4,7 milyard dollar ayırır

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