Арастун Алиев: В Кахраманмараш отправлен второй мобильный полевой госпиталь

Сегодня из Баку в турецкий город Кахраманмараш был отправлен второй мобильный полевой госпиталь.

Сегодня из Баку в турецкий город Кахраманмараш был отправлен второй мобильный полевой госпиталь.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель начальника Медицинской службы сил гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Арастун Алиев.

По его словам, в госпитале будут работать приемно-сортировочный, перевязочный, лабораторный, реанимационный и два операционных блока:

"Медицинскую помощь пострадавшим в мобильном госпитале будут оказывать 18 медицинских работников. Это профессиональные хирурги, травматологи, реаниматологи, торакальные хирурги, работавшие в военно-полевых условиях. Госпиталь оснащен необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, перевязочными материалами и реагентами".