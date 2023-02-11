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Арастун Алиев: В Кахраманмараш отправлен второй мобильный полевой госпиталь

Арастун Алиев: В Кахраманмараш отправлен второй мобильный полевой госпиталь Сегодня из Баку в турецкий город Кахраманмараш был отправлен второй мобильный полевой госпиталь.
Финансы
11 февраля 2023 г. 13:00
Арастун Алиев: В Кахраманмараш отправлен второй мобильный полевой госпиталь

Сегодня из Баку в турецкий город Кахраманмараш был отправлен второй мобильный полевой госпиталь.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель начальника Медицинской службы сил гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Арастун Алиев.

По его словам, в госпитале будут работать приемно-сортировочный, перевязочный, лабораторный, реанимационный и два операционных блока:

"Медицинскую помощь пострадавшим в мобильном госпитале будут оказывать 18 медицинских работников. Это профессиональные хирурги, травматологи, реаниматологи, торакальные хирурги, работавшие в военно-полевых условиях. Госпиталь оснащен необходимым медицинским оборудованием, лекарственными препаратами, перевязочными материалами и реагентами".

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Версия на английском языке ФотоSecond mobile field hospital sent to Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Фото Ərəstun Əliyev: "Kahramanmaraşa ikinci mobil səhra hospitalı yola salınıb"

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