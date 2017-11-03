Apple зафиксировала прибыль в размере 10,7 млрд долларов по итогам финансового квартала

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Американская корпорация Apple по итогам минувшего финансового квартала, завершившегося 30 сентября, зафиксировала чистую прибыль в размере 10,7 млрд долларов (2,07 доллара за акцию).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные следуют из опубликованного в четверг финансового отчета компании.

По итогам аналогичного квартала в прошлом году прибыль компании составляла около 9 млрд долларов (1,67 доллара за акцию). Выручка Apple за последние три месяца возросла на 12,2%, до почти 52,6 млрд долларов. Из них 28,8 млрд долларов (около 55%) пришлось на продажи смартфонов iPhone.